"Арсенал" проявил интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

До сих пор считалось, что "Арсенал" выбирает нового нападающего преимущественно из Беньямина Шешко и Виктора Дьекереша, представляющих "РБ Лейпциг" и "Спортинг", соответственно.



Принято считать, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета отдает предпочтение Шешко, а спортивный директор "канониров" Андреа Берта тяготеет к Дьекерешу, но цена за обоих игроков выглядит для лондонского клуба завышенной.



Тем временем, нмецкое издание Bild, утверждает, что "Арсенал" обратил свой взор на Экитике как на альтернативу Шешко и Дьекерешу. Правда, в услугах Уго также заинтересованы "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед".



В данный момент "Айнтрахт" оценивает 23-летнего француза, забившего 15 голов и отдавшего восемь результативных передач в минувшем сезоне Бундеслиги, в 84 миллиона фунтов.



Источник добавляет, что Берта также наводил справки насчет Хулиана Альвареса из "Атлетико", но бывший нападающий "Манчестер Сити" лишь год назад перебрался в Мадрид и не спешит снова менять клуб.