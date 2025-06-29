"Арсенал" обратил свой взор на Экитике
"Арсенал" проявил интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
До сих пор считалось, что "Арсенал" выбирает нового нападающего преимущественно из Беньямина Шешко и Виктора Дьекереша, представляющих "РБ Лейпциг" и "Спортинг", соответственно.
Принято считать, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета отдает предпочтение Шешко, а спортивный директор "канониров" Андреа Берта тяготеет к Дьекерешу, но цена за обоих игроков выглядит для лондонского клуба завышенной.
Тем временем, нмецкое издание Bild, утверждает, что "Арсенал" обратил свой взор на Экитике как на альтернативу Шешко и Дьекерешу. Правда, в услугах Уго также заинтересованы "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед".
В данный момент "Айнтрахт" оценивает 23-летнего француза, забившего 15 голов и отдавшего восемь результативных передач в минувшем сезоне Бундеслиги, в 84 миллиона фунтов.
Источник добавляет, что Берта также наводил справки насчет Хулиана Альвареса из "Атлетико", но бывший нападающий "Манчестер Сити" лишь год назад перебрался в Мадрид и не спешит снова менять клуб.
29.06.2025 23:00
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