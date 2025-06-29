"Арсенал" договорился с Москерой

Кристиан Ромеро "Арсенал" полностью согласовал условия личного контракта с центральным защитником испанской "Валенсии" Кристианом Москерой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Валенсия" отклонила стартовое предложение "Арсенала" в 14 миллионов евро (12 млн. фунтов) о покупке Москеры.

Однако "Арсенал" уже готовит новое предложение, а параллельно достиг договоренности с самим Москерой, хотя тем интересовались и некоторые другие клубы Европы.

Романо утверждает, что со стороны "Арсенала" существует надежда договориться с "Валенсией" на компенсацию немногим больше 20 млн. евро (17 млн. фунтов).

Приобретение 21-летнего испанца может поставить под вопрос будущее в "Арсенале" Якуба Кивера, который сильно провел концовку минувшего сезона и на которого существует высокий спрос в Серии А.




Метки Арсенал, Валенсия, Москера

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 20:00

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