"Арсенал" договорился с Москерой

"Арсенал" полностью согласовал условия личного контракта с центральным защитником испанской "Валенсии" Кристианом Москерой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Валенсия" отклонила стартовое предложение "Арсенала" в 14 миллионов евро (12 млн. фунтов) о покупке Москеры.



Однако "Арсенал" уже готовит новое предложение, а параллельно достиг договоренности с самим Москерой, хотя тем интересовались и некоторые другие клубы Европы.



Романо утверждает, что со стороны "Арсенала" существует надежда договориться с "Валенсией" на компенсацию немногим больше 20 млн. евро (17 млн. фунтов).



Приобретение 21-летнего испанца может поставить под вопрос будущее в "Арсенале" Якуба Кивера, который сильно провел концовку минувшего сезона и на которого существует высокий спрос в Серии А.