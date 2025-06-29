"Челси" обсудил с мэром Лондона строительство нового стадиона

"Челси" провел переговоры с мэром Лондона Садиком Ханом насчет строительства нового стадиона.

В апреле этого года совладелец "Челси" Тодд Бели поведал, что у боссов клуб нет единого мнения насчет того, стоит ли "синим" покидать "Стэмфорд Бридж".



"Челси" до сих пор не определился, будет реконструировать существующий стадион или построит новый в столичном районе Эрлс-Корт.



Однако процесс не стоит на месте, и The Telegraph может подтвердить, что недавно руководители "Челси" посетили мэрию и встретились с Садиком Ханом, обсудив возможные варианты решения вопроса со стадионом.



Что бы ни решил "Челси", власти Лондона готовы оказать этому всяческое содействие.