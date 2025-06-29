"Челси" обсудил с мэром Лондона строительство нового стадиона

Садик Хан "Челси" провел переговоры с мэром Лондона Садиком Ханом насчет строительства нового стадиона.

В апреле этого года совладелец "Челси" Тодд Бели поведал, что у боссов клуб нет единого мнения насчет того, стоит ли "синим" покидать "Стэмфорд Бридж".

"Челси" до сих пор не определился, будет реконструировать существующий стадион или построит новый в столичном районе Эрлс-Корт.

Однако процесс не стоит на месте, и The Telegraph может подтвердить, что недавно руководители "Челси" посетили мэрию и встретились с Садиком Ханом, обсудив возможные варианты решения вопроса со стадионом.

Что бы ни решил "Челси", власти Лондона готовы оказать этому всяческое содействие.




Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 19:00

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  1. hunter022 29.06.2025 19:11 # hunter022
    Через двадцать лет в Лондоне будет новый мэр, если конечно начнут строить.

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