"Спортинг" не будет просить всю сумму отступных за Дьекереша

Виктор Дьекереш Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандаш подтвердил, что его клуб не будет требовать всю сумму отступных за нападающего Виктора Дьекереша.

Дьекереш остается на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", однако гранды Премьер-Лиги не спешат тратиться на 27-летнего игрока, который нигде не демонстрировал свой бомбардирский талант, кроме Чемпионшипа и португальского первенства.

В конце концов "Спортинг" смирился с тем, что не будет просить за Дьекереша 100 миллионов евро (85.4 млн. фунтов), что прописаны в контракте отступных. В качестве ориентира цены Варандаш приводит Мартина Субименди и Матеуса Кунью.

"Спортинг" спокоен насчет этого вопроса. Во-вторых, у "Спортинга" нет необходимости продавать Виктора Дьекереша. К счастью, мы преодолели ту фазу, когда мы продавали своих лучших игроков".

"Однако мы чутко относимся к мечтам Виктора, как и любого другого спортсмена. После длившихся несколько недель встреч мы согласились, что не будем требовать полную сумму отступных. Мы будем разумны в отношении того, что просим за Виктора".

"На сегодняшний день существует большая вероятность, что он уйдет. Я не буду оглашать сумму, но игрок ее знает. Я лишь могу сказать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов. Нет, абсолютно нет".

"Мы внимательно следили за тем, что происходило в последние недели. Я увидел, что Субименди, который на шесть месяцев моложе Виктора, переходит за 65 миллионов, и я увидел, что Матеус Кунья перешел в "Манчестер Юнайтед" примерно за 75 миллионов евро. Речь об игроках, которым по 26 лет. Я верю, что Виктор может уйти, только если у него не худший агент в мире, но я так не считаю, потому что его агент — один из лучших в мире", — цитирует Варандаша Daily Mirror.




Метки Арсенал, Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 18:00

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