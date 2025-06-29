"Спортинг" не будет просить всю сумму отступных за Дьекереша

Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандаш подтвердил, что его клуб не будет требовать всю сумму отступных за нападающего Виктора Дьекереша.

Дьекереш остается на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", однако гранды Премьер-Лиги не спешат тратиться на 27-летнего игрока, который нигде не демонстрировал свой бомбардирский талант, кроме Чемпионшипа и португальского первенства.



В конце концов "Спортинг" смирился с тем, что не будет просить за Дьекереша 100 миллионов евро (85.4 млн. фунтов), что прописаны в контракте отступных. В качестве ориентира цены Варандаш приводит Мартина Субименди и Матеуса Кунью.



"Спортинг" спокоен насчет этого вопроса. Во-вторых, у "Спортинга" нет необходимости продавать Виктора Дьекереша. К счастью, мы преодолели ту фазу, когда мы продавали своих лучших игроков".



"Однако мы чутко относимся к мечтам Виктора, как и любого другого спортсмена. После длившихся несколько недель встреч мы согласились, что не будем требовать полную сумму отступных. Мы будем разумны в отношении того, что просим за Виктора".



"На сегодняшний день существует большая вероятность, что он уйдет. Я не буду оглашать сумму, но игрок ее знает. Я лишь могу сказать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов. Нет, абсолютно нет".



"Мы внимательно следили за тем, что происходило в последние недели. Я увидел, что Субименди, который на шесть месяцев моложе Виктора, переходит за 65 миллионов, и я увидел, что Матеус Кунья перешел в "Манчестер Юнайтед" примерно за 75 миллионов евро. Речь об игроках, которым по 26 лет. Я верю, что Виктор может уйти, только если у него не худший агент в мире, но я так не считаю, потому что его агент — один из лучших в мире", — цитирует Варандаша Daily Mirror.