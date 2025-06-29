"Манчестер Юнайтед" изучает возможность отправить своего голкипера Андре Онана в аренду на предстоящий сезон.

"Юнайтед" открыт к идее продать Онана после двух невыразительных сезонов, однако сам Андре не горит желанием менять клуб этим летом, да и его высокая зарплата является помехой к постоянному трансферу.



Нежелание Онана уходить является большим препятствием для "Юнайтед" к приглашению нового первого номера, однако на "Олд Траффорд" нашли решение.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" может отправить Онана в аренду на сезон 2025/26, этим разгрузив свою зарплатную ведомость и освободив место для приглашения новичка.



"Юнайтед" находится в ожидании предложений, предпочитая отправить 29-летнего камерунца в европейский клуб, нежели к кому-нибудь из конкурентов по Премьер-Лиге.



В качестве голкиперов, которые вызывают интерес у "Юнайтед", называются Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", Джон Виктор из "Ботафого" и Диогу Кошта из "Порту".