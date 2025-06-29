Маласиа возвращается в "Юнайтед"

Защитник Тирелл Маласиа возвращается в "Манчестер Юнайтед" после того, как голландский ПСВ решил не пользоваться своей опцией по выкупу соотечественника после аренды.

Вторую половину минувшего сезона Маласиа провел в аренде в ПСВ и помог клубу из Эйндховена завоевать титул Эредивизии.



Однако в своих 12 матчах за ПСВ Маласиа не совершил ни одного результативного действия, а в рамках Эредивизии лишь трижды выходил в стартовом составе.



Поэтому ПСВ отказался от предусмотренной возможности выкупить 25-летнего защитника за 8.5 млн. фунтов, сообщает Evening Standard.



Добавим, в первой половине минувшего сезона Маласиа сыграл лишь три матча в Премьер-Лиге.