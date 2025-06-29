Калверт-Левин уходит из "Эвертона"

Нападающий Доминик Калверт-Левин подтвердил, что покидает "Эвертон" свободным агентом.

Завтра, 30 июня, будет последний день по контракту Калверт-Левина с "Эвертоном", и сторонам так и не удалось договориться о новом контракте.



Таким образом, 28-летний англичанин покидает клуб, за который он забил 71 гол в 273 матчах после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" в 2016 году.



"После девяти выдающихся лет в этом клубе я — вместе со своей семьей — принял невероятно сложное решение начать новую главу в своей карьере".



"Мы верим, что это правильный момент, чтобы откликнуться на новый вызов и продолжить расти, но это не умаляет ту связь, которая у меня всегда будет с "Эвертоном", — говорится в заявлении Калверт-Левина.



Добавим, последние годы Калверт-Левину очень мешали травмы. В сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Доминик отметился только 19 появлениями в стартовом составе "ирисок", забив три гола.