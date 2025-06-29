"Челси" активизировался в переговорах по Жоао Педро

"Челси" активизировался в переговорах о покупке нападающего "Брайтона" Жоао Педро.

Накануне стало известно, что "Челси", наконец, достиг компромисса с дортмундской "Боруссией" о компенсации за вингера Джеймс Гиттенса в размере около 55 миллионов фунтов.



Теперь "Челси" бросает все силы на переговоры по Педро, причем журналист Бен Джейкобс не исключает, что "синие" попытаются оформить сделку и дозаявить Жоао на клубный Чемпионат Мира, что можно сделать до 3 июля.



Ранее в июне "Брайтон" отклонил предложения двух клубов Премьер-Лиги — предположительно, "Ньюкасла" и как раз "Челси" — в размере свыше 50 млн. фунтов по Педро, оценив Жоао в 60 млн. фунтов.



В данный момент "Челси" продолжает переговоры, а сам Педро заинтересован в переходе к "синим". 23-летний бразилец находится на низком старте и при необходимости готов немедленно вылететь в Америку.



Добавить упомянутого Гиттенса в свою заявку "Челси" не может, потому что Джейми заигран на клубном Чемпионате Мира за "Боруссию".