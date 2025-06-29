Джеймс опасался, что матч с "Бенфикой" так и не будет доигран

Капитан "Челси" Рис Джеймс опасался, что матч клубного Чемпионата Мира против португальской "Бенфики" так и не будет доигран.

Из-за непогоды в матче 1/8 финала между "Челси" и "Бенфикой" возникла двухчасовая пауза, причем это случилось, когда от основного времени оставалось четыре минуты.



По словам Джеймса, эта пауза оказала "разрушительное" влияние на мораль его команды, которая к тому времени вела 0:1 благодаря голу Риса.



"В глубине души у меня было ощущение, что матч, возможно, так и не удастся завершить. Это было довольно разрушительно. Мы рады, что вышли в следующий раунд, а матч был завершен".



"Мы сыграли 85 минут, а затем нам пришлось сидеть и ждать непонятно сколько времени. Это было сложно, климат здесь очень жаркий и влажный", — цитирует Джеймса Daily Mirror.