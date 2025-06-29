Мареска — о паузе в матче с "Бенфикой": "Это не футбол"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил свое возмущение двухчасовой остановкой игры в матче клубного Чемпионата Мира против португальской "Бенфики".

Когда "Челси" вел со счетом 0:1, и до окончания основного времени оставалось четыре минуты, игра была остановлена из-за непогоды, и эта пауза продлилась два часа.



Спустя два часа "Бенфика" сравняла счет благодаря пенальти и перевела игру в экстра-таймы, где "Челси" дожал оставшегося вдесятером соперника.



После победы 1:4 Мареска выразил мнение, что проводить такой турнир летом в США было плохой идеей.



"На протяжении 85 минут мы контролировали игру. После паузы игра совершенно изменилась. На мой взгляд, это не футбол. Это уже седьмой, восьмой или девятый матч, который они останавливают".



"Это какая-то шутка, это не футбол. Это не для нас. Мне сложно это понять. Я могу понять, что по причинам безопасности игру нужно остановить. Но если вы останавливаете семь или восемь матчей, это означает, что здесь, наверное, неподходящее место для проведения этого соревнования", — цитирует Мареску Sky Sports.