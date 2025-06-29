"Аль-Наср" нацелен на Луиса Диаса
Луис Диас из "Ливерпуля" остается целью номер один саудовского "Аль-Насра" на позиции левого вингера.
"Аль-Наср" едва заключил новый двухлетний контракт с Криштиану Роналду, а также решил назначить Жорже Жезуша на должность главного тренера.
Теперь "Аль-Наср" может сосредоточиться на укреплении своего состава, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что саудовский клуб готов заплатить свыше 85 миллионов евро (73 млн. фунтов) за Диаса.
"Аль-Наср" рассматривает Диаса своей приоритетной целью, хотя держит в уме ряд альтернативных вариантов вроде Каору Митомы из "Брайтона" и Габриэля Мартинелли из "Арсенала".
Сейчас у Диаса остается только один год по контракту с "Ливерпулем", и Луис открыт к переходу в "Барселону". Насколько 28-летнего колумбийца устраивает Саудовская Аравия, неясно.
29.06.2025 11:00
Просмотров: 401
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Достаточно последнего предложения, чтобы понять, что новость - пустышка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий