"Аль-Наср" нацелен на Луиса Диаса

Луис Диас Луис Диас из "Ливерпуля" остается целью номер один саудовского "Аль-Насра" на позиции левого вингера.

"Аль-Наср" едва заключил новый двухлетний контракт с Криштиану Роналду, а также решил назначить Жорже Жезуша на должность главного тренера.

Теперь "Аль-Наср" может сосредоточиться на укреплении своего состава, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что саудовский клуб готов заплатить свыше 85 миллионов евро (73 млн. фунтов) за Диаса.

"Аль-Наср" рассматривает Диаса своей приоритетной целью, хотя держит в уме ряд альтернативных вариантов вроде Каору Митомы из "Брайтона" и Габриэля Мартинелли из "Арсенала".

Сейчас у Диаса остается только один год по контракту с "Ливерпулем", и Луис открыт к переходу в "Барселону". Насколько 28-летнего колумбийца устраивает Саудовская Аравия, неясно.




Метки Аль-Наср, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 11:00

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  1. sausage 29.06.2025 12:26 # sausage
    Достаточно последнего предложения, чтобы понять, что новость - пустышка.

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