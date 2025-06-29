"Аль-Наср" нацелен на Луиса Диаса

Луис Диас из "Ливерпуля" остается целью номер один саудовского "Аль-Насра" на позиции левого вингера.

"Аль-Наср" едва заключил новый двухлетний контракт с Криштиану Роналду, а также решил назначить Жорже Жезуша на должность главного тренера.



Теперь "Аль-Наср" может сосредоточиться на укреплении своего состава, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что саудовский клуб готов заплатить свыше 85 миллионов евро (73 млн. фунтов) за Диаса.



"Аль-Наср" рассматривает Диаса своей приоритетной целью, хотя держит в уме ряд альтернативных вариантов вроде Каору Митомы из "Брайтона" и Габриэля Мартинелли из "Арсенала".



Сейчас у Диаса остается только один год по контракту с "Ливерпулем", и Луис открыт к переходу в "Барселону". Насколько 28-летнего колумбийца устраивает Саудовская Аравия, неясно.