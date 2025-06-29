"Борнмут" отпустит Семеньо только за 70 млн. фунтов
"Борнмут" не собирается снижать установленную за нападающего Антуана Семеньо цену в 70 миллионов фунтов.
Этим летом "Борнмут" уже продал Дина Хейсена в "Реал" за 50 миллионов фунтов и Милоша Керкеза в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов, вдобавок Илья Забарный находится на пороге переходе в ПСЖ.
Поэтому "Борнмут" не испытывает никаких финансовых затруднений и не горит желанием терять очередного важного игрока.
Как утверждает i Paper, только сумма в 70 млн. фунтов убедит "Борнмут" отпустить Семеньо, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" и ряда зарубежных клубов.
В данный момент у "вишенок" есть ощущение, что никто не отважится заплатить установленную за 25-летнего ганца цену.
29.06.2025 10:00
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На самом деле добротный игрок, странно что большие клубы не проявляют интерес. По скиллам напоминает молодого Мане.
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