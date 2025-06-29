"Борнмут" отпустит Семеньо только за 70 млн. фунтов

Антуан Семеньо "Борнмут" не собирается снижать установленную за нападающего Антуана Семеньо цену в 70 миллионов фунтов.

Этим летом "Борнмут" уже продал Дина Хейсена в "Реал" за 50 миллионов фунтов и Милоша Керкеза в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов, вдобавок Илья Забарный находится на пороге переходе в ПСЖ.

Поэтому "Борнмут" не испытывает никаких финансовых затруднений и не горит желанием терять очередного важного игрока.

Как утверждает i Paper, только сумма в 70 млн. фунтов убедит "Борнмут" отпустить Семеньо, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" и ряда зарубежных клубов.

В данный момент у "вишенок" есть ощущение, что никто не отважится заплатить установленную за 25-летнего ганца цену.




Метки Борнмут, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.06.2025 10:17 # tigerpool
    На самом деле добротный игрок, странно что большие клубы не проявляют интерес. По скиллам напоминает молодого Мане.

    (ответить)

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