"Борнмут" отпустит Семеньо только за 70 млн. фунтов

"Борнмут" не собирается снижать установленную за нападающего Антуана Семеньо цену в 70 миллионов фунтов.

Этим летом "Борнмут" уже продал Дина Хейсена в "Реал" за 50 миллионов фунтов и Милоша Керкеза в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов, вдобавок Илья Забарный находится на пороге переходе в ПСЖ.



Поэтому "Борнмут" не испытывает никаких финансовых затруднений и не горит желанием терять очередного важного игрока.



Как утверждает i Paper, только сумма в 70 млн. фунтов убедит "Борнмут" отпустить Семеньо, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" и ряда зарубежных клубов.



В данный момент у "вишенок" есть ощущение, что никто не отважится заплатить установленную за 25-летнего ганца цену.