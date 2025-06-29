Почеттино отрицает контакт с "Брентфордом"
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что он мог получить работу в "Брентфорде".
На текущей неделе "Брентфорд" определился с новым главным тренером, назначив Кита Эндрюса на место ушедшего в "Тоттенхэм" Томаса Франка.
Одновременно с этим появились слухи, что собеседования в "Брентфорде" также прошли Почеттино и Стив Купер, однако бывший наставник "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" поспешил выступить с опровержением.
"Этот клуб никогда не контактировал со мной", — сообщил Почеттино Fox Sports перед матчем Соединенных Штатов против сборной Коста-Рики.
29.06.2025 09:00
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