Почеттино отрицает контакт с "Брентфордом"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что он мог получить работу в "Брентфорде".

На текущей неделе "Брентфорд" определился с новым главным тренером, назначив Кита Эндрюса на место ушедшего в "Тоттенхэм" Томаса Франка.



Одновременно с этим появились слухи, что собеседования в "Брентфорде" также прошли Почеттино и Стив Купер, однако бывший наставник "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" поспешил выступить с опровержением.



"Этот клуб никогда не контактировал со мной", — сообщил Почеттино Fox Sports перед матчем Соединенных Штатов против сборной Коста-Рики.