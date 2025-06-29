Полузащитник Каземиро принял решение не уходить из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

На протяжении последних 18 месяцев Каземиро настойчиво сватали в Саудовскую Аравию, к своему бывшему партнеру по "Реалу" Криштиану Роналду, едва продлившему свой контракт с "Аль-Насром" до 2027 года.



"Аль-Наср" был готов платить Каземиро еще больше, нежели те 350,000 фунтов в неделю, которые 33-летний полузащитник имеет в "Юнайтед".



Однако ранее в июне Каземиро был вызван своим бывшим наставником по "Реалу" Карло Анчелотти в сборную Бразилии, дважды сыграв по 90 минут, и ветеран понял, что выступления на уровне Премьер-Лиги обеспечит ему наилучшие шансы попасть на Чемпионат Мира в Канаде, Мексике и США следующим летом.



Поэтому Каземиро решил остаться в "Юнайтед" на предстоящий сезон, и главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим эти вполне доволен, сообщает Daily Mirror.



Добавим, от контракта Каземиро с "Юнайтед" остается один год, однако клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.