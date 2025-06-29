Клопп высказался насчет перехода Вирца в "Ливерпуль"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчет приобретения "красными" атакующего полузащитника Флориана Вирца.

На прошлой неделе "Ливерпуль" завершил приобретение Вирца у "Байера" за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов, включая бонусы.



Клопп уверен, что Вирц сделал правильный выбор, однако Юрген потрясен суммой трансфера.



"Бесспорно, это безумная сумма. Сам игрок этого не осознает, пока не сыграет неважно два-три матча за "Ливерпуль".



"Все мы согласны, что речь о замечательном игроке".



"Флориан — исключительно хороший игрок, который перенес серьезную травму в юном возрасте, но он нагнал упущенное. Мое уважение".



"Если ты не будешь обращать внимание на погоду в Ливерпуле, то обнаружишь замечательный клуб, и ты будешь счастлив стать его частью".



"Да, он повлияет на игру "Ливерпуля", хотя, конечно, я точно не знают, на какой позиции Арне (Слот) видит Флориана".



"Он является выдающимся игроком, который можем дать любому клубу нечто замечательное. Посмотрим, сделает ли он действующих чемпионов Англии еще лучше", — сообщил Клопп Welt am Sonntag.