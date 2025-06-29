МЮ заплатит миллионы своим игрокам, чтобы те ушли

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить миллионы фунтов своим игрокам, чтобы те ушли из клуба этим летом.

Этим летом "Юнайтед" пока купил лишь Матеуса Кунью из "Вулверхэмптона", вдобавок надеется вскоре согласовать переход Бриана Мбемо из "Брентфорда".



Дальнейшие приобретения "Юнайтед" зависят от того, удастся ли "красным дьяволам" избавиться от своего балласта вроде Алехандро Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Антони.



Все трое перечисленных игроков имеют контракты до 2028 года с внушительной зарплатой, которую другие клубы им платить не готовы.



Именно зарплата стала препятствием к выкупу "Челси" Джейдона Санчо у "Юнайтед" после сезона аренды. "Синие" не смогли согласовать условия личного контракта, отказавшись платить вингеру, сколько тот имеет в Манчестере.



Поэтому, утверждает The Telegraph, "Юнайтед" придется раскошелиться на миллионы, чтобы компенсировать своим опальным звездам понижение зарплаты при смене клуба, даже если речь будет идти только об аренде, а не о постоянном трансфере.