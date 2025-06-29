Англичане снова выиграли Чемпионат Европы U-21
Молодежная сборная Англии второй раз подряд выиграла Чемпионат Европы U-21, одолев в финале сверстников из Германии со счетом 3:2.
Подопечные Ли Карсли уже к середине первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Харви Эллиотта и Омари Хатчинсона.
Однако немцам удался "гол в раздевалку", а на 61-й минуте счет и вовсе стал равным.
Судьба финала решилась в экстра-таймах. Едва началась первая пятнадцатиминутка, как двое вышедших на замену игроков соорудили победный для англичан гол. Тайлер Мортон выполнил подачу, а Джонатан Роу из "Марселя" пробил головой — 3:2.
Молодежная сборная Англии — молодежная сборная Германии — 3:2 (2:1) после экстра-таймов
Голы: Эллиотт 5, Хатчинсон 24, Роу 92 — Вайпер 45, Небель 61.
Англия: Бидл, Ливраменто, Куанса, Крессуэлл, Хиншелвуд, Эллиотт (Роу 90), Скотт (Мортон 44), Андерсон (Иган-Райли 99), Хатчинсон (Айлинг-Джуниор 98), Макати (Нванери 90), Стенсфилд (Нортон-Каффи 62).
29.06.2025 00:35
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Молодцы! Вот эту команду и нужно наигрывать, как главную. Реально приятно глазу посомтреть. Не то что эти великовозрастные инвалиды. 3-4 точечных усиления старшаками и они будут давать всем прикурить!
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Эллиот лучший игрок турнира.
Норм себе ценник накрутил
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