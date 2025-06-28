"Челси" согласовал покупку Гиттенса
"Челси" достиг договоренности с дортмундской "Боруссией" о приобретении вингера Джейми Гиттенса.
Напомним, перед клубным Чемпионатом Мира "Боруссия" отказалась продать Гиттенса в "Челси" за 42 миллиона фунтов.
Когда обе команды отправились на турнир в Соединенных Штатах, переговоры не прекратились, и сейчас, утверждает Sky Sports, компромисс был достигнут.
Сам Гиттенс уже согласовал с "Челси" условия семилетнего контракта, поэтому сделка будет оформлена после того, как "Боруссия" завершит выступление на клубном Чемпионате Мира.
В минувшем сезоне 20-летний англичанин забил 12 голов и отдал пять результативных передач в 48 матчах за "Боруссию" с учетом всех соревнований.
Гиттенс поможет "Челси" справиться с потерями Джейдона Санчо, который вернулся в "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды, и Михаила Мудрика, который отбывает дисквалификацию за допинг.
28.06.2025 22:00
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Очередной Санчо из БД, тот кстати тоже неплохо смотрелся там.
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