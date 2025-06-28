Нуньес смирился с тем, что ему придется уйти из "Ливерпуля"

Дарвин Нуньес Нападающий Дарвин Нуньес смирился с тем, что у него нет будущего в "Ливерпуле" и рассматривает итальянский "Наполи" в качестве своего приоритетного направления.

В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Нуньес отметился восемью появлениями в стартовом составе, включая лишь одно после Нового года.

Как утверждает Daily Mirror, Нуньес уже не надеется вернуть доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота и сосредоточен на поисках нового клуба.

Нуньесу очень нравится вариант с "Наполи", и Дарвин уже дал свое согласие на переход к чемпионам Серии А, однако проблема в том, что "Ливерпуль" хочет за своего игрока 70 миллионов фунтов.

"Наполи" считает 50 млн. фунтов более адекватной ценой за 26-летнего уругвайца, который в данный момент ждет, чем закончатся переговоры двух клубов.

Этот процесс не будет быстрым. "Наполи" готов проявить терпение, ожидая, что со временем "Ливерпуль" может смягчить свою позицию.




Метки Ливерпуль, Наполи, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2025 21:00

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  1. chelsea88 28.06.2025 21:55 # chelsea88
    Никчемный гейклуб аснл обязан подсуетиться.

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  2. b84 28.06.2025 21:18 # b84
    50-70
    посередине сойдутся

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  3. felix-the-cat 28.06.2025 21:11 # felix-the-cat
    50 млн фунтов - это почти 58 млн евро.

    За 55 млн фунтов можно отпускать изи.

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