Нуньес смирился с тем, что ему придется уйти из "Ливерпуля"

Нападающий Дарвин Нуньес смирился с тем, что у него нет будущего в "Ливерпуле" и рассматривает итальянский "Наполи" в качестве своего приоритетного направления.

В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Нуньес отметился восемью появлениями в стартовом составе, включая лишь одно после Нового года.



Как утверждает Daily Mirror, Нуньес уже не надеется вернуть доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота и сосредоточен на поисках нового клуба.



Нуньесу очень нравится вариант с "Наполи", и Дарвин уже дал свое согласие на переход к чемпионам Серии А, однако проблема в том, что "Ливерпуль" хочет за своего игрока 70 миллионов фунтов.



"Наполи" считает 50 млн. фунтов более адекватной ценой за 26-летнего уругвайца, который в данный момент ждет, чем закончатся переговоры двух клубов.



Этот процесс не будет быстрым. "Наполи" готов проявить терпение, ожидая, что со временем "Ливерпуль" может смягчить свою позицию.