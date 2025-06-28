Куанса пройдет медобследование в "Байере" в понедельник

В ближайший понедельник защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса пройдет медобследование в леверкузенском "Байере".

Ранее на этой неделе стало известно, что "Ливерпуль" согласился отпустить Куансу в "Байер" за 35 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на понедельник у Куансы назначено медобследование, после прохождения которого Джарелл присоединится к новой команде Эрика Тен Хага.



При этом "Ливерпуль" сохранит за собой опцию обратного выкупа 22-летнего англичанина за 60-70 млн. фунтов.



"Ливерпуль" уже работает над заменой для Куансы, в ближайшие 24 часа собираясь обсудить с "Кристал Пэлас" приобретение Марка Гехи.



"Пэлас" хочет за Гехи 70 млн. фунтов, но Sky Sports полагает, что "Ливерпуль" сможет сбить цену до 40 млн. фунтов, учитывая истекающий через 12 месяцев контракт Марка.