"Бернли" отказался продать Траффорда в "Ньюкасл" за 26 млн. фунтов
"Бернли" отклонил предложение "Ньюкасл" в 26 миллионов фунтов о покупке голкипера Джеймса Траффорда.
По информации talkSPORT, это уже второе предложение "Ньюкасла", отклоненное "Бернли" на этой неделе, однако два клуба продолжают переговоры.
"Бернли" надеется выручить около 30 млн. фунтов за Траффорда, который жаждет присоединиться к команде Эдди Хау.
Тем временем, первый номер "Ньюкасла" Ник Поуп сделал намек на скорый переход Траффорда, прокомментировав историю своего партнера по сборной Англии в инстаграме.
"Скоро увидимся, е**рь", — гласит удаленный комментарий Поупа.
28.06.2025 19:00
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В каком мире shagger это "eбыpь"? Я не знаю что этот Траффорд делал с Михайло в свободное время, но shaggy - это прическа которая на Траффорде
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