Мареска заявил, что в "Челси" нет неприкасаемых игроков

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что у него нет неприкасаемых игроков, и каждый может быть продан этим летом.

После возвращения с клубного Чемпионата Мира "Челси" завершит формировать свой состав на сезон 2025/26, и "синим" предстоит попрощаться с рядом игроков.



По словам Марески, он доволен игроками, которых взял на турнир в США, однако Энцо никому не может дать каких-либо гарантий насчет будущего.



"Я не хочу терять никого из игроков, которые с нами в данный момент, но мы много раз говорили, что случиться может всякое, пока открыто трансферное окно. Это касается покупок и продаж игроков".



"Например, Трево (Чалоба) вернулся к нам в январе, и если мы попали в Лигу Чемпионов и топ-4, это благодаря Треву, он очень нам помог. В данный момент он играет отличные матчи за нас, и мы довольны им. Но случиться может всякое — не только с Тревом, а со всеми 25 игроками в заявке", — цитирует Мареска Daily Mirror.