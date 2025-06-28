"Брайтон" хочет 60 млн. фунтов за Педро

Жоао Педро "Брайтон" готов отпустить своего нападающего Жоао Педро только за 60 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что "Брайтон" отклонил два предложения от клубов Премьер-Лиги в размере около 50 миллионов фунтов насчет Педро.

Одним из этих двух клубов является "Ньюкасл", тогда как название второго держится в секрете, но достоверно известно, что большой интерес к Педро имеет "Челси".

По информации Daily Mirror, "Брайтон" открыт к расставанию с Педро этим летом, но хочет вернуть в удвоенном размере свои инвестиции в игрока, который был куплен у "Уотфорда" за 30 млн. фунтов два года назад.

23-летний бразилец забил 30 голов в своих 70 матчах за "Брайтон", но два заключительных поединка минувшего сезона пропустил после того, как подрался на тренировке с защитником Ян Полом Ван Хекке.




Метки Брайтон, Ньюкасл, Педро

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2025 17:00

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