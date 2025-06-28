"Брайтон" хочет 60 млн. фунтов за Педро

"Брайтон" готов отпустить своего нападающего Жоао Педро только за 60 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что "Брайтон" отклонил два предложения от клубов Премьер-Лиги в размере около 50 миллионов фунтов насчет Педро.



Одним из этих двух клубов является "Ньюкасл", тогда как название второго держится в секрете, но достоверно известно, что большой интерес к Педро имеет "Челси".



По информации Daily Mirror, "Брайтон" открыт к расставанию с Педро этим летом, но хочет вернуть в удвоенном размере свои инвестиции в игрока, который был куплен у "Уотфорда" за 30 млн. фунтов два года назад.



23-летний бразилец забил 30 голов в своих 70 матчах за "Брайтон", но два заключительных поединка минувшего сезона пропустил после того, как подрался на тренировке с защитником Ян Полом Ван Хекке.