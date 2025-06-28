Эмилиано Мартинес не интересен "Челси"
"Челси" не проявляет интереса к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу.
Очевидно, что "Челси" не прочь укрепить последний рубеж, о чем говорит неудачная попытка "синих" заполучить Майка Меньяна из "Милана" перед клубным Чемпионатом Мира.
В то же время Мартинес открыт к смене клуба, а оставшаяся без Лиги Чемпионов "Вилла" готова продать Эмилиано, который за последние годы заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире.
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" не ведет переговоры и даже не обращался насчет 32-летнего игрока сборной Аргентины.
В данный момент внимание "Челси" сосредоточено на укреплении прочих позиций, прежде всего — в атаке.
28.06.2025 16:00
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