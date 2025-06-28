"РБ Лейпциг" понизил цену за Шешко

Немецкий "РБ Лейпциг" понизил цену за нападающего Беньямина Шешко, в приобретении которого заинтересован "Арсенал".

Шешко остается целью номер один "Арсенала" среди нападающих, однако спортивный директор "канониров" Андреа Берта параллельно работает над рядом других вариантов и дал понять коллегам из Лейпцига, что его клуб не будет переплачивать.



"РБ Лейпциг" пока не дождался предложений от других клубов, которым приписывают интерес к Шешко, и ввиду отсутствия прогресса в переговорах с "Арсеналом" был вынужден пойти на уступки.



Как утверждает Bild, теперь "РБ Лейпциг" готов отпустить 22-летнего словенца, забившего 13 голов в минувшем сезоне Бундеслиги, за 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).