"РБ Лейпциг" проявил интерес к Эллиотту

Немецкий "РБ Лейпциг" стал очередным клубом, проявившим интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Харви Эллиотту.

В данный момент Эллиотт блистает в составе молодежной сборной Англии на Чемпионате Европы U-21, достигнув финала, но после возвращения с турнира Харви предстоит плотно заняться своим будущим.



В минувшем сезоне Эллиотт был редким гостем в стартовом составе "Ливерпуля", поэтому ожидается, что 22-летний полузащитник уйдет от чемпионов Премьер-Лиги в это трансферное окно.



Ранее среди претендентов на Эллиотта назывались "Брайтон" и "Вест Хэм", однако Daily Mirror утверждает, что интерес к экс-игроку "Фулхэма" существует и из-за пределов Премьер-Лиги.



Свое предложение насчет Эллиотта готов направить "РБ Лейпциг", если Харви открыт к идее поиграть в Германии.