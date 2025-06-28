"РБ Лейпциг" проявил интерес к Эллиотту
Немецкий "РБ Лейпциг" стал очередным клубом, проявившим интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Харви Эллиотту.
В данный момент Эллиотт блистает в составе молодежной сборной Англии на Чемпионате Европы U-21, достигнув финала, но после возвращения с турнира Харви предстоит плотно заняться своим будущим.
В минувшем сезоне Эллиотт был редким гостем в стартовом составе "Ливерпуля", поэтому ожидается, что 22-летний полузащитник уйдет от чемпионов Премьер-Лиги в это трансферное окно.
Ранее среди претендентов на Эллиотта назывались "Брайтон" и "Вест Хэм", однако Daily Mirror утверждает, что интерес к экс-игроку "Фулхэма" существует и из-за пределов Премьер-Лиги.
Свое предложение насчет Эллиотта готов направить "РБ Лейпциг", если Харви открыт к идее поиграть в Германии.
28.06.2025 13:00
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