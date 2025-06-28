Мареска хочет сохранить Ачимпонга в "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не собирается отпускать защитника Джоша Ачимпонга.

19-летний Ачимпонг вызывает интерес у целого ряда клубов в Англии и Европе, включая дортмундскую "Боруссию". По слухам, сам Джош недоволен дефицитом игровых минут в "Челси".



Однако Мареска не планирует отпускать Ачимпонга и верит, что Джош обладает потенциалом игрока топ-уровня.



"Упомянутым вами клубам нравится Джош, но Джош нравится и нам. Любому клубу нравятся хорошие игроки. Мой план в отношении Джоша довольно ясен. Я много раз говорил, что мне нравится Джош".



"Думаю, он обладает потенциалом стать защитником топ-уровня в этом клубе. Он должен делать правильные вещи в правильное время. Здесь у нас полно молодых игроков, талантливых игроков, даже среди защитников. Поэтому, думаю, лучшим планом для Джоша будет остаться с нами, и я буду очень рад, если он останется с нами", — цитирует Мареску Sky Sports.