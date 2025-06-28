"Сандерленд" согласовал покупку Хабиба Диарра за 30 млн. фунтов

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал приобретение полузащитника французского "Страсбура" Хабиба Диарра за рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Сандерленд" гарантированно заплатит за Диарра 27 млн. фунтов, а еще 3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Диарра станет прямой заменой Джобу Беллингему, который ранее в июне был продан в дортмундскую "Боруссию" за 27.8 млн. фунтов.



В борьбе за 21-летнего игрока сборной Сенегала "Сандерленд" опередил ряд других клубов, включая "Лидс".



Добавим, свой текущий трансферный рекорд "Сандерленд" установил только четыре недели назад, купив Энцо Ле Фе из "Ромы" за 20 млн. фунтов.