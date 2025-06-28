Андрей Сантос все еще может покинуть "Челси"

Полузащитник "Челси" Андрей Сантос все еще может покинуть лондонский клуб этим летом.

Сантос с большим успехом провел сезон 2024/25 за "Страсбур" на правах аренды, забив 10 голов в Лиге 1.



Болельщики "Челси" возлагали большие надежды на Сантоса в преддверии клубного Чемпионата Мира, однако пока главный тренер "синих" Энцо Мареска не очень-то доверяет Андрею.



Сантос не сыграл против "Лос-Анджелеса" и "Фламенго", лишь выйдя на замену в концовке против "Эсперанса", когда исход матча уже был ясен.



Как сообщает BBC, дефицит игровых минут на турнире в Соединенных Штатах может подтолкнуть Сантоса к уходу из "Челси", пока трансферное окно все еще открыто.



В идеале "Челси" предпочел бы сохранить Сантоса, пускай и не в качестве основного игрока, но к 21-летнему бразильцу существует большой интерес после успешного сезона во Франции.