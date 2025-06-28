Босс "Брентфорда" объяснил назначение Эндрюса

Спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлс заявил, что его клуб знал замену для главного тренера Томаса Франка, еще до ухода того в "Тоттенхэм".

В пятницу "Брентфорд" подтвердил назначение тренера по стандартным положениям Кита Эндрюса на должность главного тренера, восполнив этим потерю Франка, ранее в июне ушедшего в "Тоттенхэм".



Девять лет назад "Брентфорд" аналогичным образом повысил Франка, который вывел "пчел" в Премьер-Лигу и помог им там закрепиться.



Поэтому "Брентфорд" верит в свою модель, которая предусматривает постоянную оценку потенциала своих сотрудников для более ответственных ролей.



"Кит стал внутренним назначением, получив повышение, и этот процесс, как нам заменить Томаса, начался много лет назад".



"Когда мы прощались с Дином Смитом, у нас была готова замена в лице Томаса. Мы никогда не обещали ему работу, у нас просто была идея, что Томас может продолжить дело Дина. Здесь тот же принцип. Когда мы назначаем тренеров, мы всегда имеем представление насчет того, могут ли они сделать шаг вперед".



"Когда мы узнали об интересе "Тоттенхэма" к Томасу, процесс стал более детальным. Мы поговорили с нашим персоналом, а также поговорили с некоторыми людьми со стороны. Процесс начался даже до того, как Томас официально ушел, потому что мы знали, к чему все движется".



"Кит — очень, очень хороший человек. У него хорошие ценности, и он соответствует нашей культуре. Он ладит со всеми, он очень открыт, и ему нравится учиться".



"Он присоединился к нам год назад как тренер по стандартам, потому что хотел нового опыта. Он хотел быть в нашем клубе и учиться. Это многое говорит о нем. Он также отвечал за многие другие аспекты игры, поэтому он хорошо подходит для этой работы", — сообщил Джайлс официальному веб-сайту "Брентфорда".