"Бенфика" хочет вернуть Жоау Фелиша

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш находится на радаре у лиссабонской "Бенфики", своего бывшего клуба.

"Челси" только прошлым летом приобрел Фелиша у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, находясь под впечатлением от игры Жоау на "Стэмфорд Бридж" во время аренды во второй половине сезона 2022/23.



Однако воспроизвести свою прежнюю форму Фелиш не смог, забив единственный гол в 12 матчах, и в январе был отправлен в аренду в "Милан", где себя тоже не проявил.



Фелиш не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, и Evening Standard утверждает, что вскоре Жоау может вернуться в "Бенфику", которая готова заплатить за своего воспитанника 25.6 млн. фунтов.



25-летний португалец, который не поехал с "Челси" на клубный Чемпионат Мира, также вызывает интерес из Саудовской Аравии, добавляет BBC.