Руни отказался тренировать в шестом дивизионе

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отверг возможность стать главным тренером "Макклсфилда" из шестого английского дивизиона.

По итогам минувшего сезона "Макклсфилд" повысился из седьмого дивизиона в шестой под руководством Робби Сэвиджа, однако тот сейчас направляется в "Форест Грин" из пятого дивизиона.



Как сообщает The Independent, 39-летнему Руни было предложено занять место Сэвиджа, однако Уэйн отказался от возвращения к тренерской работе.



Предыдущим местом работы Руни был "Плимут", где Уэйн проиграл 13 из своих 23 матчей, прежде чем был уволен в конце декабря.



Руни не увидел в "Макклсфилде" правильную для себя возможность и в ближайшее время планирует сосредоточиться на своей деятельности в качестве эксперта на телевидении.