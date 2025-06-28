Руни отказался тренировать в шестом дивизионе
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отверг возможность стать главным тренером "Макклсфилда" из шестого английского дивизиона.
По итогам минувшего сезона "Макклсфилд" повысился из седьмого дивизиона в шестой под руководством Робби Сэвиджа, однако тот сейчас направляется в "Форест Грин" из пятого дивизиона.
Как сообщает The Independent, 39-летнему Руни было предложено занять место Сэвиджа, однако Уэйн отказался от возвращения к тренерской работе.
Предыдущим местом работы Руни был "Плимут", где Уэйн проиграл 13 из своих 23 матчей, прежде чем был уволен в конце декабря.
Руни не увидел в "Макклсфилде" правильную для себя возможность и в ближайшее время планирует сосредоточиться на своей деятельности в качестве эксперта на телевидении.
28.06.2025 07:00
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Потому что седьмого дивизиона не существует?)))
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