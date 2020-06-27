"Брентфорд" отклонил второе предложение МЮ по Мбемо

"Брентфорд" отклонил второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Бриана Мбемо.

"Юнайтед" начал торги по Мбемо на старте июня с предложения в 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов. "Брентфорд" ответил отказом.



Сделав паузу, в начале этой недели "Юнайтед" вернулся с увеличенной до 62.5 млн. фунтов суммой, включая 7.5 млн. фунтов фунтов в виде бонусов.



Как сообщает The Athletic, ответ "Брентфорда" остался отрицательным, однако два клуба продолжают переговоры по согласованию стоимости 26-летнего игрока сборной Камеруна.



Тем временем, Мбемо уведомил "Брентфорд", что хочет перейти только в "Юнайтед". "Тоттенхэм" или какой-либо другой клуб не интересует Бриана.



Сейчас у Мбемо остается только один год по контракту, но "Брентфорду" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Источник добавляет, что у "Юнайтед" есть средства для приобретения Мбемо, однако "красные дьяволы" придерживаются финансовой дисциплины и не хотят переплачивать.