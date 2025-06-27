Керкез считает Робертсона лучшим левым защитником в истории Премьер-Лиги

Новичок "Ливерпуля" Милош Керкез заявил, что считает своего конкурента по позиции Энди Робертсона лучшим левым защитником в истории Премьер-Лиги.

На текущей неделе "Ливерпуль" приобрел Керкеза у "Борнмута" за 40 миллионов фунтов, и теперь Милош попытается навязать конкуренцию Робертсону.



Керкез придерживается самого высокого мнения насчет Робертсона и верит, что наличие такого партнера по команде сделает его лучше.



"Я обсуждал это со своими братьями, и мы всегда говорили, что Роббо — лучший левый защитник, игравший в Премьер-Лиге. Так считаю я лично, и мои братья согласны со мной".



"Поэтому мне важно, что я перехожу сюда и буду рядом с тем, кто обладает таким опытом, провел так много лет на высоком уровне, выигрывая Лигу Чемпионов и все остальное".



"Как я уже сказал, все парни здесь хороши, они помогут мне реализовать свой потенциал. Я буду стремиться к этому", — сообщил Керкез официальному веб-сайту "Ливерпуля".