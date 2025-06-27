"Челси" готовит новое предложение по Гиттенсу

"Челси" готовится выдвинуть новое предложение по вингеру Джейми Гиттенсу после позитивных переговоров с дортмундской "Боруссией".

"Челси" и "Боруссия" не смогли согласовать стоимость Гиттенса до клубного Чемпионата Мира, однако два клуба, отправившись в Соединенные Штаты, продолжили переговоры.



Sky Sports и talkSPORT утверждают, что за последние дни стороны значительно приблизились к достижению компромисса, и теперь"Челси" собирается улучшить свое последнее на данный момент предложение в 42 миллиона фунтов, которое было отклонено "Боруссией".



Новое предложение "Челси" по Гиттенсу должно превысить 45 млн. фунтов, при этом сам Джейми уже согласовал с "синими" условия семилетнего контракта.



Помимо 20-летнего англичанина, "Челси" интересуется и другими атакующими игроками — вроде Жоао Педро из "Брайтона" и Уго Экитике из "Айнтрахта" — на случай расставания с Кристофером Нкунку. А вот Рандаль Коло-Муани из ПСЖ, Душан Влахович из "Ювентуса" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" в шорт-лист "синих" не входят.