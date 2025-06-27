"Брайтон" отклонил два предложения по Жоао Педро

За последние дни "Брайтон" отклонил два предложения в размере свыше 50 миллионов фунтов о покупке нападающего Жоао Педро.

По информации журналиста Бена Джейкобса, эти предложения сделали два клуба Премьер-Лиги, и одним из них является "Ньюкасл".



Название второго клуба не раскрывается, однако ранее пресса сообщала об интересе к Педро со стороны "Челси".



При этом "Ньюкасл" не собирается отказываться от дальнейшей борьбы и уже готовит новое предложение по 23-летнему бразильцу, забившему 10 голов и отдавшему шесть результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



"Брайтон" открыт к продаже Педро этим летом, но готов сделать это только по справедливой цене.