"Брайтон" отклонил два предложения по Жоао Педро

Жоао Педро За последние дни "Брайтон" отклонил два предложения в размере свыше 50 миллионов фунтов о покупке нападающего Жоао Педро.

По информации журналиста Бена Джейкобса, эти предложения сделали два клуба Премьер-Лиги, и одним из них является "Ньюкасл".

Название второго клуба не раскрывается, однако ранее пресса сообщала об интересе к Педро со стороны "Челси".

При этом "Ньюкасл" не собирается отказываться от дальнейшей борьбы и уже готовит новое предложение по 23-летнему бразильцу, забившему 10 голов и отдавшему шесть результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

"Брайтон" открыт к продаже Педро этим летом, но готов сделать это только по справедливой цене.




Метки Брайтон, Ньюкасл, Педро

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 139




Поиск: