"Бавария" нацелилась на Гакпо и Диаса
Немецкая "Бавария" обратила свой взор на нападающих "Ливерпуля" Коди Гакпо и Луиса Диаса.
Этим летом "Бавария" не сумела предотвратить уход Лероя Сане, а затем проиграла борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца.
Джейми Гиттенса и Нико Уильямса "Бавария", судя по всему, тоже упускает, поэтому теперь чемпионы Бундеслиги переключили свои внимание на прочие цели.
По информации Bild, Гакпо и Диас находятся во главе шорт-листа "Баварии", которая собирается приложить все усилия, чтобы убедить "Ливерпуль" отпустить двух игроков, сделавших большой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
Предполагается, что "Ливерпуль" открыт к расставанию с Диасом, от действующего контракта которого остается только 12 месяцев.
27.06.2025 19:00
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