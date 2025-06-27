"Бавария" нацелилась на Гакпо и Диаса

Немецкая "Бавария" обратила свой взор на нападающих "Ливерпуля" Коди Гакпо и Луиса Диаса.

Этим летом "Бавария" не сумела предотвратить уход Лероя Сане, а затем проиграла борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца.



Джейми Гиттенса и Нико Уильямса "Бавария", судя по всему, тоже упускает, поэтому теперь чемпионы Бундеслиги переключили свои внимание на прочие цели.



По информации Bild, Гакпо и Диас находятся во главе шорт-листа "Баварии", которая собирается приложить все усилия, чтобы убедить "Ливерпуль" отпустить двух игроков, сделавших большой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги в минувшем сезоне.



Предполагается, что "Ливерпуль" открыт к расставанию с Диасом, от действующего контракта которого остается только 12 месяцев.