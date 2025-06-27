"Арсенал" начал переговоры по Эзе

"Арсенал" начал переговоры о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберече Эзе.

Только накануне появилась информация об интересе "Арсенала" к 26-летнему Эзе, в котором "канониры" видят более доступную альтернативу Родриго из "Реала".



По информации Daily Mirror, спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта уже обратился насчет Эзе, но это еще ничего не значит, потому что он обратился насчет многих игроков этим летом, одновременно изучая несколько вариантов.



Если "Арсенал" решит по-настоящему побороться за Эзе, это станет плохой новостью для "Тоттенхэма", который хочет сделать Эберечи своим главным приобретением этим летом.