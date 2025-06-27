Коулмен остается в "Эвертоне" на 17-й сезон

Капитан "Эвертона" Шейму Коулмен заключил со своим клубом новый однолетний контракт.

Сезон 2025/26 станет 17-м подряд для Коулмена за "Эвертон", который он представляет после своего перехода из "Слайго Роверс" за 60,000 фунтов в январе 2009.



Именно Дэвид Мойес был инициатором приглашения Коулмена в свой первый период работы главным тренером "ирисок".



К настоящему моменту 36-летний защитник сыграл 428 матчей за "Эвертон" во всех соревнованиях, включая 369 в Премьер-Лиге, и по этому второму показателю он является рекордсменом мерсисайдского клуба.



Добавим, Коулмен 137 раз выводил "Эвертон" на поле в качестве капитана. А за сборную Ирландии Шеймус сыграл 73 матча.