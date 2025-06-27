Кит Эндрюс назначен главным тренером "Брентфорда"

"Брентфорд" повысил тренера по стандартным положениям Кита Эндрюса до должности главного тренера.

Прежде поработав в "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс" и сборной Ирландии, прошлым летом Эндрюс вошел в тренерский штаб Томаса Франка в "Брентфорде".



Ранее в июне Франк отправился тренировать "Тоттенхэм", а "Брентфорд" решил назначить на его место Эндрюса, с которым был подписан контракт до 2028 года.



Отметим, что это первая работа Эндрюса в качестве самостоятельного специалиста, а официальный дебют 44-летнего ирландца назначен на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 17 августа.



Эндрюсу еще предстоит сформировать в "Брентфорде" свой собственный штаб, потому что Франк забрал в "Тоттенхэм" ряд помощников, включая ассистента Джастина Кокрейна.