"Эвертон" близок к новому контракту с Брантуэйтом

"Эвертон" близок к заключению нового контракта со своим защитником Джаррадом Брантуэйтом.

Прошлым летом "Эвертон" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" о покупке Брантуэйта. С тех пор число клубов, заинтересованных в Джарраде, только выросло.



Брантуэйт также находится на радаре у "Челси", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", но это не помешало "Эвертону" договориться с 23-летним игроком сборной Англии о продлении сотрудничества.



Как сообщает Sky Sports, "Эвертону" и Брантуэйту все еще предстоит согласовать некоторые детали, но новая сделка может быть заключена уже на следующей неделе.



Брантуэйт полностью сосредоточен на "Эвертоне", предвкушая игру за команду Дэвида Мойеса на новом стадионе.