Том Хитон заключил с МЮ новый контракт до лета 2026

Том Хитон "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового однолетнего контракта с третьим голкипером Томом Хитоном.

Хитон исполняет роль третьего голкипера "Юнайтед" с момента своего возвращения в родной клуб в 2021 году.

В сезоне 2024/25, как и в предыдущем, Хитон не сыграл ни минуты, однако 39-летний англичанин является одним из лидеров раздевалки и помогает тренировать своих коллег по позиции в лице Андре Онана и Алтая Байындыра.

Поэтому "Юнайтед" решил не отпускать ветерана, для которого предстоящий сезон станет его 20-м в профессиональной карьере.

"Я крайне горжусь тем, что продолжу представлять "Манчестер Юнайтед". Наш коллектив по-настоящему предвкушает новый сезон".

"Я готов поддерживать команду в любой роли, пока мы готовимся вернуться к борьбе за главные награды", — сообщил Хитон.




Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Хитон

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2025 14:00

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  1. closer 27.06.2025 14:43 # closer
    Ожидание: Мбемо

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  2. gary47 27.06.2025 14:08 # gary47
    Этот клоун знаменит тем, что пропустил за сборную Англии в матче с Испанией крайне нелепый гол. После таких выкидонов просто перестал его рассматривать как серьезного футболиста.

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