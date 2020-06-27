Том Хитон заключил с МЮ новый контракт до лета 2026
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового однолетнего контракта с третьим голкипером Томом Хитоном.
Хитон исполняет роль третьего голкипера "Юнайтед" с момента своего возвращения в родной клуб в 2021 году.
В сезоне 2024/25, как и в предыдущем, Хитон не сыграл ни минуты, однако 39-летний англичанин является одним из лидеров раздевалки и помогает тренировать своих коллег по позиции в лице Андре Онана и Алтая Байындыра.
Поэтому "Юнайтед" решил не отпускать ветерана, для которого предстоящий сезон станет его 20-м в профессиональной карьере.
"Я крайне горжусь тем, что продолжу представлять "Манчестер Юнайтед". Наш коллектив по-настоящему предвкушает новый сезон".
"Я готов поддерживать команду в любой роли, пока мы готовимся вернуться к борьбе за главные награды", — сообщил Хитон.
27.06.2025 14:00
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