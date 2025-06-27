Ван Нистелрой покинул "Лестер"

Рууд Ван Нистелрой покинул должность главного тренера "Лестера" по обоюдному согласию сторон.

Минувший сезон Ван Нистелрой начинал ассистентом Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Затем не получив места в штабе Рубена Аморима, Рууд ненадолго остался без работы и вскоре возглавил "Лестер".



Решение "Лестера" сменить Стива Купера на Ван Нистелроя не оправдало себя, потому что Рууд выиграл лишь пять из своих 27 матчей в Премьер-Лиге с "лисами".



В минувшем сезоне "Лестер" стал первой в истории высшего дивизиона командой, которой не удавалось забить в девяти домашних матчах кряду.



"Лестер" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги за пять матчей до конца, финишировав в 10 очках от спасительного места.



И хотя сам Ван Нистелрой выражал готовность тренировать "Лестер" в Чемпионшипе, стороны договорились, что дальше им не по пути.



По информации Sky Sports, среди кандидатов, рассматриваемых "Лестером" на замену Ван Нистелрою, значатся Шон Дайч и Данни Рель.