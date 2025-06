Светская хроника за пятницу

"Арсенал" начал переговоры по Эберечи Эзе. "Манчестер Юнайтед" снова лидирует в борьбе за Виктора Дьекереша. Маркус Рэшфорд не нужен "Ньюкаслу". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" начал переговоры о покупке вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (The Sun)



Полузащитник Уоррен Заир-Эмери, которым интересовались "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", не покинет ПСЖ этим летом. (talkSPORT)



"Юнайтед" снова стал фаворитом в борьбе за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)



"Наполи" и "Ювентус" готовы заплатить "Юнайтед" 25 миллионов фунтов за Джейдона Санчо, но не могут позволить себе зарплату вингера в 250,000 фунтов в неделю. (Metro)



"Ливерпуль" начал переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке защитника Марка Гехи. (Teamtalk)



"Ньюкасл" исключает приглашение нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)



Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд дал свое согласие на переход в "Ньюкасл", но два клуба все еще ведут переговоры. (Fabrizio Romano)



"Бернли" приобрел левого защитника "Фейноорда" Квилиндси Хартмана. (BBC)



"Фулхэм" не собирается продавать нападающего Родриго Муниса, который интересен "Лидсу". (Sky Sports)



"Фулхэм" проявляет интерес к нападающему "Гезтепе" Ромуло. (The Athletic)



"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" сражаются за нападающего "Ниццы" Эванна Гессана, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Клуб МЛС "Лос-Анджелес" обратился к бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. (BBC)



Владелец "Брайтона" Тони Блум завершил приобретение 29% шотландского "Хартса" за 9.86 млн. фунтов. (BBC)



Благодаря новому контракту с "Аль-Насром" бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду заработает минимум 492 млн. фунтов в течение двух лет. (The Sun)



Титульным спонсором "Престона" из Чемпионшипа стали тиктокеры SpudBros, которые прославились своими роликами по продаже картошки. (BBC)