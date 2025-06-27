"Форест" получил разрешение на реконструкцию стадиона

Сити Граунд "Ноттингем Форест" получил разрешение на реконструкцию своего стадиона "Сити Граунд".

"Форест" впервые анонсировал планы по расширению стадиона еще в 2019 году, но с тех пор проект несколько раз пересматривался.

В конце концов "Форест" доработал свой проект и накануне получил зеленый свет от местных властей, чтобы приступить к работам.

Как сообщает BBC, "лесники" собираются снести трибуну имени Питера Тэйлора и построить на ее месте новую трибуну на 10,000 зрителей.

Таким образом, потратив 130 миллионов фунтов, "Форест" увеличит общую вместимость своего стадиона до 35,000 зрителей.




Метки Ноттингем Форест, Сити Граунд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2025 11:00

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