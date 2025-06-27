"Форест" получил разрешение на реконструкцию стадиона

"Ноттингем Форест" получил разрешение на реконструкцию своего стадиона "Сити Граунд".

"Форест" впервые анонсировал планы по расширению стадиона еще в 2019 году, но с тех пор проект несколько раз пересматривался.



В конце концов "Форест" доработал свой проект и накануне получил зеленый свет от местных властей, чтобы приступить к работам.



Как сообщает BBC, "лесники" собираются снести трибуну имени Питера Тэйлора и построить на ее месте новую трибуну на 10,000 зрителей.



Таким образом, потратив 130 миллионов фунтов, "Форест" увеличит общую вместимость своего стадиона до 35,000 зрителей.