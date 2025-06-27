Гвардиола: "Родри — один из лучших игроков в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника Родри после победы над итальянском "Ювентусом" на клубном Чемпионате Мира.

Накануне против "Ювентуса" Родри появился в стартовом составе "Сити" впервые с сентября, когда он получил серьезную травму колена.



Гвардиола долго откладывал возвращение Родри в старт, но Хосеп остался крайне доволен увиденным, сообщив об этом после убедительной победы со счетом 2:5.



"Рано или поздно Родри должен был выйти в стартовом составе. Я сказал: "Окей, 45 минут". Но в перерыве он сказал, что хочет сыграть еще пять или 10 минут. Игра была под контролем".



"В последних матчах мы много позволяли соперникам контратаковать, но на сей раз этого не было. Каждый знает, насколько важен Родри. Он является одним из лучших игроков в мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.