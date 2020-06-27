Мбемо пройдет медобследование в МЮ на следующей неделе

На следующей неделе вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо пройдет медобследование в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" до сих пор не согласовал с "Брентфордом" компенсацию за Мбемо, однако соответствующие переговоры находятся в завершающей стадии, и вопрос будет решен в ближайшие дни.



По информации talkSPORT, трансферная стоимость Мбемо превысит 62.5 млн. фунтов, за которые "Юнайтед" приобрел Матеуса Кунью у "Вулверхэмптона" ранее этим летом.



Таким образом, все идет к тому, что "Юнайтед" опередит "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые также были заинтересованы в Мбемо, и заполучит 25-летнего камерунца до начала предсезонной подготовки.