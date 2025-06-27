Гвардиола: "Давно не показывали такой игры, как против "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда давно не показывала такой хорошей игры, как против итальянского "Ювентуса".

В заключительном матче группового этапа клубного Чемпионата Мира "Сити" разгромил "Ювентус" со счетом 2:5 и вышел в 1/8 финала с первого места квартета.



Гвардиола не думает, что можно говорить об возвращении прежнего "Сити", однако показанный футбол очень радует Хосепа.



"Мы давно не показывали такой игры, как сегодня. Игроки демонстрировали полную самоотдачу с мячом и без мяча".



"Мы разговаривали о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть теми, кем мы были в прошлом. Мы рады занять первое место в группе, и теперь мы ждем своего соперника".



"Вернулся ли прежний "Сити"? Не вернулся, это только один матч, но важнее всего то, что сегодня игроки снова почувствовали, что нам нужно делать, чтобы быть хорошей командой".



"Они знают это, и они сыграли хорошо. Вера в себя передается от вашей игры, а не от прошлого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.