"Боруссия" обдумывает покупку Ачимпонга

Дортмундская "Боруссия" изучает возможность приобретения защитника "Челси" Джошуа Ачимпонга.

Ачимпонг находится в системе "Челси" с детского возраста, и на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на своего воспитанника.



Однако 19-летний англичанин хочет играть больше, тогда как в минувшем сезоне он провел лишь четыре матча в рамках Премьер-Лиги, включая два выхода в стартовом составе.



До сих пор "Челси" блокировал интерес других клубов к Ачимпонгу, в том числе насчет аренды, однако The Independent утверждает, что 35 миллионов фунтов могут убедить "синих" отпустить Джоша.



За ситуацией вокруг Ачимпонга также наблюдают "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Интер", но у "Боруссии" есть преимущество в виде встречного интереса "Челси" к вингеру Джейми Гиттенсу.