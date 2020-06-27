"Бернли" подписал Акселя Туанзебе

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" укрепил свою оборону с помощью Акселя Туанзебе из "Ипсвича".

27-летний Туанзебе официально станет игроком "Бернли" 1 июля, когда истечет его контракт с "Ипсвичем", где Аксель провел два сезона.



В своем первом сезоне на "Портман Роуд" Туанзебе помог "Ипсвичу" выйти в Премьер-Лигу из Чемпионшипа, но удержаться в элите Аксель и партнеры не смогли.



За плечами у бывшего защитника "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", "Стоука" и "Наполи" солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге и даже в Лиге Чемпионов.



BBC добавляет, что контракт Туанзебе с "Бернли" рассчитан на один год.