"Бернли" подписал Акселя Туанзебе
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" укрепил свою оборону с помощью Акселя Туанзебе из "Ипсвича".
27-летний Туанзебе официально станет игроком "Бернли" 1 июля, когда истечет его контракт с "Ипсвичем", где Аксель провел два сезона.
В своем первом сезоне на "Портман Роуд" Туанзебе помог "Ипсвичу" выйти в Премьер-Лигу из Чемпионшипа, но удержаться в элите Аксель и партнеры не смогли.
За плечами у бывшего защитника "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", "Стоука" и "Наполи" солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге и даже в Лиге Чемпионов.
BBC добавляет, что контракт Туанзебе с "Бернли" рассчитан на один год.
27.06.2025 06:00
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